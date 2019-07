Dimenticate il Russiagate: il vero incubo di Salvini è perdere la Lega (se non fa l’autonomia)

Non sono il russiagate, le Ong o la crisi di governo a turbare i sonni di Matteo Salvini in queste calde notti di fine luglio. Figuriamoci: il muro contro muro e la polarizzazione polemica lo hanno sempre favorito. No: a rendere irrequieto il leader leghista - «Non è mai stato così solo e tormentato» racconta chi gli è vicino – è il fronte interno che si è aperto sull’autonomia, la rivolta del nord, la paura di perdere la guida del Carroccio. Sembra uno scherzo dirlo visto che i sondaggi danno la Lega verso il 37% e la popolarità di Salvini in crescita costante ma la partita sull’autonomia non è uno scherzo e il suo esito rischia sul serio di costituire l’innesco d’una crisi di leadership nel Carroccio senza precedenti. Salvini sa benissimo, perché conosce il suo mondo e i suoi uomini che la lettera dei governatori del nord Luca Zaia (Veneto) e Attilio Fontana (Lombardia) rivolta a Conte - dove praticamente si definisce “una farsa” il percorso sull’autonomia che avrebbe in mente il premier - è in realtà un avvertimento rivolto tacitamente a Salvini stesso. Di più, è un ultimatum: «O imponi l’autonomia differenziata come ce la siamo descritta e raccontata fino ad oggi e come l’abbiamo promessa al nostro elettorato – questo in sostanza il succo del monito nordista a Salvini - oppure devi far saltare il tavolo e chiedere il voto finché sei in tempo e Mattarella ci permette di andare alle urne». Tertium non datur, o meglio: oltre queste due possibilità ce n’è una terza, indicibile ma inevitabile: che la rabbia del leghismo nordista, per ora canalizzata contro il bersaglio polemico dei Cinquestelle e di Palazzo Chigi, si rivolga direttamente appunto contro Salvini. Contro un capo cioè che in nome della Lega nazionale ha sacrificato le ragioni del nord per guadagnare consenso anche sotto il Po.

Può far sorridere ma ieri su alcuni social, dove si parlava di autonomia denunciando il tradimento del Veneto, si leggeva l’accusa rivolta al leader del Carroccio: «Salvini terùn». Un sentimento che ormai è tracimato oltre i confini del perimetro dei duri di Liga Veneta e dell’autonomia lombarda e che si respira in ogni raduno e festa leghista di queste settimane in Veneto, Lombardia, ma anche in Emilia Romagna.

«È come il frinire delle cicale: con la stessa ossessività e insistenza i nostri ci dicono andate al voto, andate al voto», dice un dirigente veneto della Lega pressato, come i suoi colleghi, da una base che vuole farla finita coi Cinquestelle e andare a votare in nome dell’autonomia mutilata. Ma allora perché Salvini temporeggia? Perché non asseconda la spinta del nord che gli chiede di rompere gli indugi e uscire dalla palude dell’eterno compromesso con Conte, Di Maio e l’intendenza Cinque Stelle? Perché non approfitta del casus belli che ha sul destro e non apre la crisi? Per il motivo a cui si accennava sopra: perché far saltare il tavolo del governo in nome dell’autonomia significa da un lato perdere inevitabilmente quote significative di consenso al sud, dall’altro significa avallare l’idea di una lega a baricentro settentrionale. Che detto altrimenti vuol dire sconfessare la strategia di Lega nazionale pensata voluta e dispiegata da Matteo Salvini medesimo. La strategia che ha portato la Lega a lambire il 35 per cento, a proiettare Salvini verso la premiership, a farne una forza-perno del populismo europeo.