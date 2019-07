Boris Johnson, premier per una notte: ecco perché le elezioni si avvicinano (e la Brexit si allontana)

Diventerà premier del Regno Unito, ma la Brexit sarà l’ultimo dei suoi problemi. Oggi pomeriggio sapremo con quanti voti Boris Johnson avrà battuto lo sfidante Jeremy Hunt nelle primarie interne del partito conservatore. Il punto non è mai stato se, ma quanto. Perché i 160mila iscritti ai tories, lo 0,4% dell’elettorato, non sceglieranno solo il loro leader ma anche il capo del governo che realizzi finalmente la Brexit, non importa come. E Boris ha promesso di farlo entro la scadenza del 31 ottobre, anche senza un accordo con l’Unione europea. La promessa di un no deal che gli farà vincere le primarie interne è invece un incubo per l’ala moderata del partito e in particolare per alcuni decisivi, deputati conservatori che formano la traballante maggioranza in Parlamento. Non a caso ieri il ministro di Stato per l’Europa Alan Duncan si è dimesso. Il cancelliere dello scacchiere Philip Hammond e il segretario alla giustizia David Gauke hanno promesso di fare lo stesso se vincerà Johnson.

L’aspirante premier non avrà problemi a rimpiazzare uno, due o tre ministri, ma sarà più difficile sostituire i sei deputati che secondo il Sunday Times potrebbero passare ai liberaldemocratici. Il salto della quaglia, più elegante nell’inglese cross the floor, sarebbe una mossa letale e renderebbe Johnson re, pardon premier virtuale, solo per una notte. I conservatori hanno solo la maggioranza di un voto alla Camera dei Comuni e anche se solo due cambiassero casacca entro il pomeriggio di domani, Johnson non avrebbe i numeri per il voto di fiducia in Parlamento. A quel punto la regina Elisabetta dovrebbe chiedere alla dimissionaria Theresa May o a un’altra figura di garanzia di formare un governo. Fantapolitica? Non proprio. Perché anche senza defezioni palesi dei parlamentari il voto di fiducia non è assicurato. Boris ha molti nemici nella maggioranza irritati da alcune sue dichiarazioni delle ultime settimane in cui ha promesso scavalcherà il voto della Camera dei Comuni, se necessario, per realizzare finalmente l’uscita dal Regno Unito.