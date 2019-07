I tweet razzisti di Trump contro Ocasio-Cortez? La solita arma di distrazione di massa

Un’indagine condotta dal Pew Research Center tra il 29 aprile e il 13 maggio di quest’anno mostra che per l’85% degli americani il dibattito politico è peggiorato, in particolare è diventato meno rispettoso (85%), meno basato sui fatti (76%), meno focalizzato sui temi (60%) e meno piacevole (46%). Per più della metà del campione (55%) il presidente americano ha contribuito in peggio alla natura e al tono del dibattito pubblico. Preoccupazione, confusione, imbarazzo, esasperazione, rabbia e offesa sono gli stati d’animo provocati dalle dichiarazioni dell’attuale inquilino della Casa Bianca per percentuali del campione intervistato ben superiori al 50%. Se poi si distingue tra elettori repubblicani e democratici, tra questi ultimi i numeri salgono ancora di più. Ad esempio, più di nove democratici su dieci si sentono preoccupati quando leggono o ascoltano dichiarazioni di Trump. Lo studio del Pew Research Center è quanto mai attuale viste le ultime affermazioni del presidente americano.

Lo scorso 14 luglio Trump ha infatti twittato «Davvero interessante vedere donne progressiste democratiche del Congresso che originariamente provengono da Paesi i cui governi sono una completa e totale catastrofe, i peggiori, i più corrotti, inefficienti del mondo (se addirittura hanno un governo funzionante) dire ad alta voce e in maniera veemente alle persone degli Stati Uniti, la più grande e potente Nazione sulla terra, come dovrebbe essere condotto il nostro governo. Perché non se ne tornano e aiutano a sistemare i posti non rispettosi della legge e infestati dal crimine da cui sono venute. Poi tornano e ci dicono come hanno fatto. Questi posti hanno un disperato bisogno del vostro aiuto, non potete lasciarli abbastanza velocemente. Sono certo che Nancy Pelosi sarebbe molto felice di provvedere velocemente e in modo gratuito al viaggio!»-

Pur non essendo stati fatti nomi, molti hanno individuato le donne a cui si fa riferimento nei tweet: Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley e Alexandria Ocasio-Cortez. In sostanza, le quattro sono state provocatoriamente invitate a tornare nei loro Paesi di origine invece di criticare l’attuale amministrazione. Ilhan Omar, eletta per il Minnesota, è l’unica non nata negli Usa, ma a Mogadiscio, è arrivata negli Stati Uniti a 14 anni nel 1995 come rifugiata, è la prima donna di origini somale eletta al Congresso Usa ed è musulmana come Rashida Tlaib, che siede nella Camera dei Rappresentanti per il Michigan. Ayanna Pressley è, invece, la prima donna di colore proveniente dal Massachusetts, mentre Alexandria Ocasio-Cortez, dal Bronx, è la più giovane eletta al Congresso. Oltre la sprezzante affermazione, Trump, con la chiosa finale, ha volutamente evidenziato i rapporti tra la Speaker della Camera dei Rappresentanti e le quattro, rapporti non proprio idilliaci per ragioni tanto generazionali quanto ideologiche.