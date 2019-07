Altro che Tav, gli anarchici ce li abbiamo al governo

Lo stesso vale per i Cinque Stelle, che forse non saranno insurrezionalisti, ma hanno l’anarchia nel Dna. Nello stesso giorno, Giuseppe Conte, premier Cinque Stelle, afferma di essere pronto a dire Sì alla Torino-Lione, aprendo alla proroga del progetto, mentre Toninelli, ministro Cinque Stelle, licenzia il professor Pierluigi Coppola l’unico tra gli esperti del ministero secondo cui la Tav presentava più benefici che costi.



Domanda d’obbligo: ci siete o ci fate? Ci spiegate, per una volta, cosa volete fare di quella stramaledetta tratta ferroviaria che tiene bloccato il Paese a discutere dal almeno quindici anni? O ancora, davvero, volete farci credere che potete essere quelli che stanno contemporaneamente con le madamine in piazza a Torino e coi manifestanti in val Susa?

Non bastasse, è pure la giornata del “mandato zero” di Luigi Di Maio, lo stratagemma per iniziare a demolire la regola dei due mandati a partire dai consigli comunali - chi ha fatto il consigliere per due volte può farlo una terza, perché la prima non vale -, per arrivare al Parlamento, dove il nostro capo politico preferito non potrebbe più ricandidarsi, si andasse a votare a breve. Sia mai possa accadere, ovvio. Ma sia mai, pure, mettere in discussione una regola stupida, che dissipa il capitale di formazione politica accumulato da un Movimento di neofiti della politica. Non più convinti, questo si è capito, che il dilettantismo faccia bene al Paese. Ma comunque incapaci di dirlo chiaramente ai loro elettori, altrimenti che figura ci farebbero?