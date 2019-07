La metamorfosi di Giuseppe Conte, da segnaposto del Monopoli a uomo della provvidenza

Alla fine, come in un romanzo d’appendice, ricalcato sulla storia dei gagliardi moschettieri, il cadetto divenne duca, o forse conte, con titolo riconosciuto e segnato in cima alle insegne, la carrozza d’orata con i palafrenieri finalmente a disposizione, così sotterrando chi, infame, aveva cercato di tenerlo in ombra, l’impostore crudele che con mille bugie e sotterfugi, affidandosi al plauso della plebe di tutto ignara, si era fatto strada conquistando, usurpando invece lui carrozza, armigeri, birri e palazzo, addirittura dal semplice titolo di ministro degli Interni. Alla fine, se non proprio un duca o un duca conte come nella saga di Fantozzi, ce la fece un Conte, Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, accompagnato dal coro ingrato del "chi l’avrebbe mai detto, eh?"

Dacché sembrava l’uomo, nel migliore dei casi, un provinciale, un “miracolato” (cit.), un semplice aspirante barone universitario, affari e toga da Senato accademico nel migliore delle opportunità, un personaggio più idoneo alle macchiette di Petrolini che non a una dramma shakespeariano, assodato che se Macbeth deve fare i conti con lo spettro di Re Duncan che ne turba i sonni, il premier Conte, solitamente riceve in visione la barba di Padre Pio, orco buono di un Dio meridionale, Sud e Magia, direbbe l’etnologo Ernesto De Martino, e terra del rimorso, ma anche, come nel caso del prof nostro, dell’inimmaginabile, soprattutto quando, caduti tutti gli altri, alla fine perfino le pupille del Quirinale si posarono su di lui, proprio sul presidente Conte, sciogliendo così l’incantesimo di chi lo riteneva solamente un segnaposto, simile ai segnalini del gioco del Monopoli - avete presente, no? - fungo, pera, fiasco, candela, paperella, dai, a vostra libera scelta immaginare quale di questi corrisponda meglio a Giuseppe.