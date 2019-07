Dai migranti all’autonomia: Salvini continua a fare il duro perché non esiste opposizione

«Trasformare la paura in odio». Lo slogan di Benito Mussolini, citato da Dario Franceschini in un’intervista al Corriere della Sera e accostato a proclami e comportamenti di Matteo Salvini, potrebbe effettivamente essere considerato parte del gioco elettorale del ministro degli interni. Gioco duro, forse anche un po’ sporco se pensiamo a diritti calpestati e offese alle istituzioni, ma comprensibile e in fin dei conti politicamente premiante. Come dimostrano i sondaggi in ascesa, nonostante i danni collaterali del Russiagate, il ministro degli interni è riuscito a capitalizzare il sentimento diffuso di insicurezza, il disagio dei ceti più deboli di fronte alle ondate migratorie, le posizioni ondivaghe e a volte illeggibili delle opposizioni, il dilettantismo e le contraddizioni dei grillini su questi e altri temi cruciali. In questo quadro, è conseguenza logica infischiarsene di norme e istituzioni, al punto di liquidare come “balle” anche il Russiagate e di non riferirne in Parlamento. La convinzione evidente del capitano (oggi a dorso nudo sui giornali, forse per fare uno sberleffo ai paragoni di Franceschini) è che gli italiani digeriscano tutto e che i suoi elettori abbiano talmente introiettato la paura da essere pronti ad affidarsi in sempre maggior numero all’odio del loro condottiero.

Un gioco duro può essere anche sporco, o più elegantemente spregiudicato, ma può essere stupido? Un capitano può mollare qualche istante il timone ai sottoposti (anche se questi possono fare danni, vedi alla lettera S, Savoini/Siri), ma può perdere la bussola come sta facendo in queste ore? Sul tema del controllo delle frontiere e della ricerca di nuovi accordi (ed equilibri) fra Paesi europei nell’interesse dei Paesi (Italia, Grecia, Malta) più esposti agli sbarchi di migranti, è stata convocata per ieri un’importante riunione dei ministri degli interni europei. Un segnale forse ancora timido, comunque un segnale per fare capire che la nuova legislazione europea parte con il piede giusto, dimostrando di volere affrontare un tema cruciale, causa peraltro determinante di euroscettismo e di rafforzamento di posizioni sovraniste. Che fa Salvini? Manda una letterina al suo omologo francese, reitera le posizioni italiane di chiusura dei porti, e manda a discutere qualche funzionario del ministero. Come sarà considerato il nostro Paese? Con quale peso politico potranno essere difese e argomentate posizioni peraltro legittime se si parla di solidarietà europea e condivisione del problema? Mistero salviniano, salvo che a pensare male si fa peccato ma a volte ci si azzecca: una provocazione, un modo come un altro per alzare l’asticella e ripetere il ritornello dell’Europa lontana sorda e muta?