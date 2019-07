Né mainstream, né underground: ascoltate Jillian Banks, la nuova regina del “terzo spazio”

Negli ultimi anni il confine tra musica mainstream e musica “avant” si è assottigliato sempre di più. Alcuni degli artisti più famosi e importanti del mondo hanno iniziato a collaborare con produttori e musicisti innovativi e di grido che non avevano giustamente nessuna intenzione di restare confinati nel recinto dell'underground (poi un giorno affronteremo per bene il discorso) per creare una musica ambiziosa, interessante e al tempo stesso ricca di ricerca e molto diversa dalla normale massimalizzazione che storicamente contraddistingue la musica mainstream. I nomi che possiamo fare sono sempre gli stessi: Kanye West; Beyonce; Rihanna, ma anche la stessa Madonna e artisti hip hop famosissimi oltreoceano come The Weeknd e Frank Ocean. Questo processo ha via via creato un terzo spazio che non sta né nel mainstream, né ovviamente nell'underground. Uno spazio in cui si muove una musica che alla meglio riesce a “rendere pop” il discorso dell’avanguardia e alla peggio, alla peggio sembra un calco manierista di qualcosa di più interessante e più coraggioso.

È in questo spazio che troviamo Jillian Banks, cantante americana che al suo esordio del 2014, Goddess, è stata trattata un po’ come una parvenu molto abile ad accodarsi ai trend sempre più dominanti per scrivere canzoni efficaci ma tremendamente furbe. Diventato un nome relativamente famoso, dopo un passaggio a vuoto con un secondo disco — The Altar — incapace di lasciare traccia, Banks torna in questi giorni con III (Harvest), un lavoro in cui decide di prendersi qualche rischio e spingere più in là i confini del suo pop-soul algido e alieno, in cui la componente “black” viene meno in favore di quella “dark” e perturbante.