“Cannabis light? È per il mio cane”: ecco lo stratagemma dei produttori per continuare a vendere

Il settore della cannabis light sta vivendo un momento di profonda incertezza. Da una parte le motivazioni della sentenza del 30 maggio non hanno chiarito lo spazio giuridico entro il quale si possono vendere le infiorescenze; dall’altra parte ci sono alcune sentenze (l’ultima del Riesame di Ancona è addirittura successiva al giudizio della Suprema Corte) che sostengono sia possibile la vendita delle infiorescenze quando la percentuale di Thc è sotto lo 0,5.

E in tutto questo trambusto – in attesa che la politica metta mano a un problema che essa stessa ha creato approvando una legge incompleta come la 242 – l’intero settore continua a chiedersi come si possa sciogliere un groviglio del genere. Stimolare la politica? Scendere in piazza per far sentire la propria voce? Dialogare con i prefetti? Ognuno propone la sua e c’è chi, tra i produttori, sostiene di aver trovato qualcosa di momentaneamente risolutivo dal punto di vista legale. Di cosa si tratta? Di una soluzione “pratica”, che consiste nell’attribuire ai fiori di canapa una modalità d’uso consentita e normata.

L’attuale destinazione d’uso – tecnica, per collezionisti – è infatti vittima di un paradosso: da un lato non è vietata da alcuna legge (aspetto che ne fa ipotizzare una possibile vendita); dall’altro non è inquadrata in alcuna norma italiana (e questo, per alcuni magistrati, la renderebbe invece non commerciabile). Insomma, un contrasto che ne evidenza tutta la debolezza. Ci si aspettava chiarezza dalle recenti motivazioni della Cassazione, ma quel vulnus della 242 non è stato riempito. E l’incertezza nel settore è rimasta.