Rapporto annuale Istat 2019: in Italia si vive sempre più, ma senza diventare anziani

Il rapporto annuale dell’ISTAT del 2019 conferma un fenomeno iniziato già da decenni, ma in trasformazione. Da un lato la vita si allunga e dall’altro non si invecchia. Che non sia stata scoperta la cura per l’eterna giovinezza? Ancora no, ma è semplicemente questione di “stile di vita” anziché d’età.

Per meritare il podio di longevità a livello globale, l’Italia conta, al 1 gennaio 2017, un rapporto di 165 persone over 65 anni ogni 100 under 15 anni, contro i 210 del Giappone. Ma questa soglia d’età segna semplicemente un nuovo capitolo della vita in cui reinventarsi e coltivare le proprie passioni, ed è proprio quello che stanno facendo gli italiani negli ultimi anni. Dal 2008 al 2018 si è assistito ad una crescita di uno stile di vita sano e attivo nella popolazione over 65, come ad esempio la pratica di sport, la partecipazione ad attività culturali o sociali.

Il rapporto dell’ISTAT analizza, inoltre, quelli che sono i fattori che più incidono sul grado di soddisfazione degli italiani per la propria vita, prendendo in considerazione la sfera individuale, familiare e territoriale e i risultati ottenuti differiscono tra nord, centro e sud.



