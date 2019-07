Joshua Wong, il leader della rivolta di Hong Kong: “Così la Cina ci sta togliendo tutte le libertà”

Ad oggi, circa un milione di persone hanno preso parte alle proteste, spinti in primis da istanze di autoderminazione. «I messaggi di questa protesta devono essere raccolti da tutto il Paese, anche dalla stessa polizia. La pratica della democrazia a Hong Kong può avere una sola via, ovvero quella delle urne e della legittimazione popolare».

Come se non bastasse, Hong Kong è stata storicamente un avamposto dell’intelligence di Londra e Washington per operazioni nel continente asiatico, il che ha portato la presidenza Trump a esporsi in prima linea a favore del pugno duro di Pechino. L'autonomia della città dalla Cina, sulla base dell’accordo stipulato fra Londra e Pechino, con le sue leggi e la sua governance dovrebbe durare fino al 2047, o almeno è quello che si augura la speaker statunitense della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi, ventilando la possibilità di una revisione da parte del Consiglio dello status speciale di cui gode Hong Kong a livello economico internazionale.

Per la città, che da anni è affetta da un’inguaribile crisi abitativa e prospettive di lavoro in peggioramento, Joshua Wong e Nathan Law pongono tra gli obiettivi quello di un referendum per l’uscita dalla Repubblica Popolare Cinese. Il movimento, dopo le ultime elezioni legislative, ha visto circa il 20% dei 2,3 milioni di votanti appoggiare il suo ingresso in parlamento a favore dell’autodeterminazione e persino dell’indipendenza della Cina. Anche se Hong Kong mantiene una propria autonomia dal 1997, negli ultimi anni le tensioni politiche tra i sostenitori della Cina comunista e quelli favorevoli a più autonomia hanno raggiunto un’escalation sempre più allarmante.