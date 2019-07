Ecco il filo “russo” che lega Trump a Salvini

Ultima coincidenza, non di poco conto, sia Trump sia Salvini, i maestri twittatori (ma Wagner e Norimberga non c’entrano) liquidano la faccenda come una balla spaziale, come un maldestro tentativo di delegittimazione messo in atto dalla stampa ostile e dalle opposizioni cui non è nemmeno necessario rispondere in modo argomentato, pubblico, istituzionale. Né vale nei loro confronti il richiamo al rispetto almeno dell’opinione pubblica, dal momento che sia i cittadini americani sia i cittadini italiani in maggioranza non si sentono minimamente turbati dal presunto scandalo e nemmeno dai rischi che potrebbero correre se il Paese mettesse in discussione la propria collocazione internazionale o se la politica interna potesse essere condizionata dall’esterno. Qui si può notare una differenza sostanziale. Gli Stati Uniti hanno sempre tentato di condizionare amici e alleati. L’Italia (storicamente) si è fatta spesso condizionare da amici e persino da presunti avversari.

Resta tuttavia la questione del codicillo, se non per l’oggi e per la macchina giudiziaria, almeno per la storia che, prima o poi giudicherà. Quanto ci si può fidare di un uomo politico che non intende nemmeno spiegare il proprio operato nelle sedi più opportune? Quanto pesano i reiterati sospetti, vogliamo concedere persino le calunnie, se l’opinione pubblica non può farsi un’idea corretta ed esaustiva di come stanno le cose? Al politico si concede, come a tutti, la presunzione di innocenza, ma opportunità politica vuole che si spieghi e, in un’ultima analisi, si faccia da parte per una questione di opportunità. Del resto, quante dimissioni sono state reclamate e in qualche caso ottenute nella storia recente, a prescindere dalla presunzione di innocenza? Certo non bastano gli hackeraggi nel comitato elettorale della Clinton né le fotografie del Capitano in felpa sulla piazza Rossa a formulare una sentenza definitiva. Ma, come diceva Andreotti, a pensare male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca. E siccome nessuno spiega, i cittadini credono a tutto e al contrario di tutto, secondo l’altra regola non scritta della giustizia ideologica.