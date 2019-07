Non fare nulla e dare la colpa agli altri: ecco la strategia di Salvini, Conte e Di Maio per sopravvivere al governo

È come nel “Buono, il brutto e il cattivo” di Sergio Leone: ci sono tre nemici che si farebbero la pelle volentieri ma sono costretti ad essere alleati e rimandare la resa dei conti, perché ognuno di loro ha un pezzo della mappa che porta al tesoro (nel film sepolto nella tomba di un cimitero nel deserto, che si spera non sia la metafora dell’Italia dopo la cura gialloverde).

Il tesoro del triangolo Conte-Di Maio-Salvini è la sopravvivenza politica al governo. Perché ogni alternativa costituisce un’incognita e delle variabili che mettono a rischio il capitale politico congelato ma sicuro di cui ognuno di loro oggi dispone. Conte è lusingato delle attenzioni che una parte dell’establishment gli sta riservando – Eugenio Scalfari scriveva la settimana scorsa che potrebbe rivestire la funzione che fu di Aldo Moro, addirittura! – e ha preso molto sul serio il suo ruolo.

Nella partita in Europa, per dire, il suo attivismo è stato decisivo durante il negoziato per evitare la procedura d’infrazione e nell’indirizzare il voto Cinquestelle alla Von der Layen. Ma Conte sa molto bene che le ipotesi che oggi circolano sul suo nome come possibile guida di un governo di tregua nazionale sono sottili come i fili d’una ragnatela. Allo stesso modo l’avvocato degli italiani è avvertito del fatto che chi entra Papa in conclave – come si dice in Vaticano, ambiente dove Conte è di casa - ne esce cardinale. La sua attuale forza risiede tutta nell’interposizione tra Salvini e Di Maio, nella sua capacità cioè di porsi come figura di dialogo e mediazione tra due forze dagli istinti estremisti e nella sua capacità di verticalizzare, in questa specifica situazione e in assenza di altre figure a lui omologhe, ora con il Quirinale ora con l’Europa.

Da parte sua Di Maio sa bene che la leadership di cui si fregia nel Movimento ha la stessa data di scadenza della legislatura. Per questo bombarda ogni ipotesi di intesa con il Pd – la dichiarazione “Mai con loro” è immediatamente successiva all’intervista di Dario Franceschini al Corriere, dove l’ex segretario dem apriva a uno scenario di intesa – e per questo il suo spartito è sempre quello di alzare la voce contro Salvini senza mai affondare il colpo.

Infine Salvini. È da un mese che il leader della Lega minaccia la crisi di governo senza mai aver davvero mostrato l’intenzione di aprirla. E questo per una serie di motivi noti: il timore della nascita di un governo di transizione, la paura di perdere – se la rottura fosse sull’Autonomia – l’elettorato del sud; la necessità di tornare al vecchio schema del centrodestra che mentalmente ha archiviato. Ma oltre questi motivi ce n’è un altro, forse quello più dirimente: Salvini non vuole le urne perché se dovesse vincere le elezioni dovrebbe finalmente cominciare a darsi sul serio delle priorità e una strategia politica, dovrebbe cioè in una parola cominciare a governare.

Ecco spiegato perché la crisi di governo non finirà mai, ma diventerà permanente. Assumerà altre forme e altri nomi: dopo il Russiagate – oggi in onda al Senato – tornerà alta la tensione sull’autonomia differenziata, poi sulla Tav, la Flat Tax, la riforma della Giustizia ma finchè il gioco funzionerà si troverà il modo di rimandare, triangolandosi le responsabilità con disonestà creativa.