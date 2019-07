La Tav si farà: per i Cinque Stelle questa è davvero la legislatura zero

Per chi ci credeva, nei Cinque Stelle, il quadro è desolante: non c’è una singola battaglia identitaria in cui Di Maio e soci sono riusciti ad averla vinta contro l’alleato leghista. Naturale e fisiologico, se si pensa alla squadra di dilettanti che il Movimento ha portato al governo, del tutto impreparata a reggere la forza d’urto di un alleato che bazzica i palazzi del potere da un ventennio abbondante.



Incredibile, invece, se pensiamo che il Movimento ha in mano un terzo del Parlamento, la presidenza del consiglio dei ministri e tutti dicasteri chiave per combattere e vincere ognuna delle battaglie in questione, dallo sviluppo economico all’ambiente, dai trasporti alla salute (do you remember, no vax?). Altro che mandato zero. Qui siamo proprio alla legislatura zero. Zero tituli.