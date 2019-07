Ecco che rapporto hanno le differenti generazioni con gli investimenti

Ogni generazione pensa all’investimento in modo diverso. Ciò è in parte dovuto al fatto che ogni fascia d’età si trova in una tappa distinta della vita. Mentre i baby boomers, coloro nati tra il 1946 e il 1964, si concentrano quasi esclusivamente sulla pensione, le nuove generazioni mettono in primo piano aspetti come l’istruzione e la carriera. Di conseguenza, non sorprende scoprire che gli obiettivi di investimento possono notevolmente differire in base all’età.

Tuttavia, ci sono altri motivi principali che contribuiscono alle scelte di investimento di ogni generazione. Ad esempio, è possibile che grandi eventi storici o fenomeni culturali abbiano inciso sulla mentalità di investire delle diverse generazioni.

Analizziamo però alcuni dei dati interessanti che provengono da un report di Raconteur.

Vuoi sapere come le differenti generazioni si approcciano agli investimenti?

