Russiagate al Senato: ecco il nulla politico di Salvini, Di Maio e Renzi, tutto in una volta sola

Il secondo dato che la giornata fotografa è la deliberata delegittimazione dell’attivismo di Conte da parte della maggioranza di governo e dei suoi stessi ministri. Solo Riccardo Fraccaro e Giulia Bongiorno si sono presentati in aula. Il Movimento Cinque Stelle ha lasciato clamorosamente l’emiciclo all’inizio del discorso del premier, ufficialmente per protesta contro la mancata partecipazione di Matteo Salvini ma, dicono in tanti, per segnalare un rabbioso dissenso dopo il sì di Conte alla Tav.



Il ministro dell’Interno ha scelto pure lui l’Aventino e ha trascorso la sua giornata social parlando di tutt’altro. La giustificazione ufficiale è che lui si occupa di “cose reali” e non di “rubli che non esistono”, e tuttavia le mancate risposte del Viminale alle richieste di Palazzo Chigi sulla genesi dell’invito di Gianluca Savoini a Mosca – sottolineata da Conte nel suo intervento – fanno immaginare una reticenza diversa, forse motivata anche da cautele giudiziarie.

Questa somma di defezioni segnala il terzo problema, molto grave, che solo in parte attiene alla perenne crisi virtuale dell’esecutivo e alle possibili conseguenze interne della doppia partita giocata da Conte su Russiagate e Tav, con i soliti interrogativi sullo sfarinamento del M5S, la possibilità che la Lega stacchi la spina, l’esistenza o meno di maggioranze alternative. Questa terza questione ruota attorno al ribaltamento di senso della giornata: un dibattito voluto anche (soprattutto?) per tranquillizzare l’Europa e gli alleati Nato sulla nostra collocazione e la nostra affidabilità rischia di risolversi nell’esatto contrario, cioè in un’ennesima dimostrazione della labilità delle nostre affermazioni e promesse e dello scarso sostegno offerto dal sistema politico italiano a chi le pronuncia.

Anche il Pd si è dato da fare per picconare il presidente del Consiglio, che pure formalmente era in Senato su richiesta dell’opposizione, e ha dato spettacolo con ripetute interruzioni al discorso e con un atteggiamento collettivo irridente, guidato dalle risate di un Matteo Renzi alla ricerca di visibilità dopo la decisione del partito di affidare ad altri l’intervento della giornata.