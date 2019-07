Indonesia: un uomo cammina all’indietro per 800 chilometri per salvare una foresta

Non sempre progresso significa andare avanti. Nel caso di Medi Bastoni, un uomo di 43 anni di un villaggio di Giava orientale, è proprio l’opposto: ha deciso, come manifestazione simbolica, di camminare all’indietro da casa sua fino al palazzo presidenziale di Giacarta. Sono 800 chilometri. L’obiettivo è di raggiungere il presidente Joko Widodo in occasione della festa dell’indipendenza nazionale, che cade il 17 agosto, e chiedergli in cambio un seme di un albero. Una volta ricevuto, tornerà al suo villaggio e lo pianterà lungo il pendio del monte Wilis, una montagna vulcanica .

Per non cadere o inciampare, indossa una particolare apparecchiatura che, con un sapiente gioco di specchi, gli consente di vedere dietro di sé e non farsi male. Ogni giorno intende percorrere 30 chilometri dormendo in moschee e stazioni di polizia.