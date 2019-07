In Islanda il primo monumento al ghiacciaio che non c’è più: “Siamo tutti colpevoli”

Insieme alle parole c’è la data e una lettura recente del livello di CO2 dell’atmosfera: 415 parti per milione. Se si pensa che per gran parte della storia umana questo numero non ha mai raggiunto né superato le 280 parti per milione, si può immaginare come sia diventata grave la situazione oggi.

Al dramma ecologico se ne aggiunge anche uno culturale. Come si scrive qui, la perdita dei ghiacciai influisce anche nello smarrimento della popolazione islandese, che proprio nella loro presenza fondava la propria identità culturale e nazionale. “C’è un sentimento di perdita. E anche un sentimento di tragedia, certo”.

L’iniziativa del monumento serve anche a questo: a scuotere le coscienze e capire che i danni all’ambiente sono anche danni alla cultura. “Vogliamo incoraggiare le persone che sono già nel Paese a raggiungere il sito dell’ex ghiacciaio, prendersi un attimo e riflettere sulle conseguenze provocate dal nostro stile di vita”, spiega Dominic Boyer, antropologo della Rice University, che ha proposto e seguito l’intero progetto. Singolare il fatto che si rivolgano “a quelli che sono già in Islanda”, nonostante sia uno dei Paesi con il contributo più basso all’inquinamento globale, anche grazie alle dimensioni limitate della sua popolazione e al grande sviluppo delle energie rinnovabili. Il motivo è semplice: non vogliono che nessuno prenda l’aereo apposta per visitare il memoriale, dal momento che i voli aumentano la diffusione di CO2.