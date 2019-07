La lezione di Lady Gaga: la volontà è più forte del talento

Raggiungemmo il locale e ci avvicinammo alla fila che era un tale casino da sembrare una bolgia infernale. Matt Michelsen, il fondatore del social network di Lady Gaga, mi strinse a sé e mi guidò attraverso la folla. A terra c’era una distesa di bottiglie di birra rotte e la luce della luna faceva brillare il vetro in frantumi. Un branco di buttafuori faceva la guardia all’entrata. “La festa è al completo” disse uno dei buttafuori avanzando verso di noi. “Siamo con Gaga” rispose Matt. “È già dentro. Non entra più nessuno.” Ci fu una breve pausa di silenzio, poi anche Matt avanzò verso il buttafuori. Gli disse qualcosa all’orecchio. Il buttafuori esitò – poi si fece da parte. Quando si aprì la porta, il ritmo martellante della musica techno mi rimbombò dentro. Io e Matt ci facemmo largo tra la folla accalcata sulla pista. Centinaia di persone puntavano i cellulari nella stessa direzione, tenendoli in alto per scattare delle foto. Sopra una pedana rialzata riservata ai VIP, sotto un’accecante luce bianca, c’era una delle pop star più famose al mondo. Lady Gaga aveva dei capelli biondo platino che le arrivavano alla vita. Stava in equilibrio su delle scarpe alte almeno venticinque centimetri. La pedana riservata ai VIP era stracolma di gente e un buttafuori che sorvegliava le scale ci disse che non si poteva salire. Stavolta Matt non si disturbò a parlare con la guardia. Ci spostammo di fronte alla pedana, proprio dove si trovava Lady Gaga. “Ehi, L.G.!” gridò Matt. Lei ci guardò e la sua espressione divenne raggiante. “Salite!” “C’è troppa gente” rispose Matt. “Non ci lasciano…” “Salite, cazzo!”

Pochi secondi dopo, due guardie del corpo ci aferrarono per le braccia e ci trascinarono sulla pedana. Matt andò dritto da Gaga. Io rimasi indietro per lasciarli tranquilli. Qualche minuto dopo Matt puntò il dito nella mia direzione. Una guardia del corpo mi aferrò per una spalla, mi spinse attraverso la folla e mi lasciò accanto a Matt e a Lady Gaga. Matt ci mise entrambe le braccia sulle spalle e ci tirò a sé. “Ehi, L.G.” gridò per farsi sentire nonostante la musica. “Ti ricordi che ti ho parlato di una cosa che si chiama la Terza Porta?” Lei sorrise e annuì. “E ricordi che ti ho raccontato la storia di un tizio che si è imbucato a The Price Is Right? Lo stesso tizio che insieme ai suoi amici è andato all’assemblea degli azionisti di Warren Bufett?” Lei fece un sorriso ancora più grande e annuì ancora più convinta. “Be’,” disse Matt, indicandomi “quel tizio ce l’hai davanti”. Gaga sgranò gli occhi – si voltò verso di me, slanciò le braccia in alto e mi diede un abbraccio enorme.