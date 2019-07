Pd, torna in te: contro sovranisti e populisti serve serietà, non pagliacciate

E invece, puntualmente, eccoci qua. A prendere atto della patologica autoreferenzialità del Partito Democratico, che vive della sua dialettica interna ed evidentemente gode a metterla in scena pubblicamente. A fare i conti con atteggiamenti, scelte, parole che non appartengono né alla tradizione della sinistra italiana, cui il Pd dice di ispirarsi, né tantomeno a una forza che si dice alternativa a Lega e Cinque Stelle. A dover fare i conti con l'evidenza che di fronte al disastro del peggior governo che questo Paese abbia mai avuto, per distacco, l’opposizione non è riuscita a guadagnare un voto, né a farsi percepire come alternativa credibile, o desiderabile, nemmeno dai suoi elettori. A dover constatare, piuttosto amaramente, che l’unica cosa che unisce maggioranza e minoranza Pd è la paura che questo governo crolli, sia mai che si torni al voto, o che serva una nuova maggioranza in Parlamento.

Ce la ricordavamo diversa. Ci ricordavamo l’abilità con cui il Pds di D’Alema riuscì a spaccare l’alleanza tra Forza Italia e Lega Nord, riuscendo a far cadere Berlusconi e a batterlo alle elezioni quando smise di gridare al pericolo per la democrazia e si mise a combatterlo sul piano della manovra politica. Ci ricordavamo scelte federative importanti e coraggiose, giuste o sbagliate che fossero, da quella che portò alla nascita dell’Ulivo, a quella che sancì la nascita del Partito Democratico, tentativo ambizioso di dare all’Italia un grande partito di centrosinistra. Ci ricordiamo innovazioni politiche importanti, come quella delle elezioni primarie per la scelta di segretari, candidati premier, candidati sindaci, che ha plasmato il dibattito politico italiano e costretto tutte le altre forze politiche a inseguire. Ci ricordavamo dibattiti politici combattuti a colpi di programmi, e non di ripicche personali e dirette Facebook.