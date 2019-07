Rifiuti speciali, siamo alle solite: il governo se ne frega e l’economia circolare rimane un sogno

Se dovessimo definire il nostro Paese sulla base della gestione dei rifiuti dovremmo dirci ritardatari, confusi, incapaci di mettere in sicurezza le nostre eccellenze e di risolvere i problemi. Un Paese che potrebbe eccellere in economia circolare e che invece pur potendo vantare alcuni primati nel settore, non ha ancora raggiunto il disaccoppiamento tra crescita economica e crescita dei rifiuti. Lo certificano Ispra e SNPA con l’edizione 2019 del Rapporto Rifiuti Speciali. In Italia aumenta la produzione di rifiuti speciali: nel 2017 sfiora i 140 milioni di tonnellate, quasi il 3% in più rispetto al 2016, crescono soprattutto gli speciali non pericolosi (+3,1%) mentre quelli pericolosi restano pressoché stabili (+0,6%, ossia 60mila tonnellate). Il Paese anche in questo settore è leader nel riciclo, con un +7,7% della quantità di rifiuti speciali avviata al recupero di materiali e un -8,4% di quella mandata a smaltimento. Il recupero di materia, arrivato al 67,4% del totale gestito, è la forma prevalente di gestione dei rifiuti speciali. I numeri ci dicono che l’Italia deve recuperare terreno sul fronte della prevenzione dei rifiuti e accelerare la transizione verso un modello di sviluppo circolare, in cui si consumano meno risorse ed energia e dove gli scarti di un’impresa diventano la materia prima di un’altra. Obiettivi che possono essere utilmente perseguiti grazie all’ecodesign - ovvero attraverso la progettazione di prodotti che arrivati a fine vita possano essere disassemblati e le cui componenti possano essere riutilizzate - e con forme di fiscalità ambientale che penalizzino lo smaltimento in discarica rispetto alla prevenzione e al riciclo.

Ma soprattutto vanno emanati i cosiddetti decreti end of waste che definiscono quando e secondo quali criteri un rifiuto smette di essere qualificato come tale per poter essere riutilizzato come materia prima seconda. E proprio questo è il tasto dolente. Perché l’economia circolare è un fronte avanzato su cui le imprese, almeno quelle che guardano al futuro, ci sono e rispetto al quale è la politica a essere in ritardo. Come si legge bene nella norma sull’end of waste (EOW) che il governo ha voluto inserire a colpi di maggioranza nel decreto Sblocca Cantieri. Una norma assolutamente inadeguata, che nelle more dell’adozione di linee guida nazionali da parte del Ministero dell’Ambiente riporta in capo alle Regioni le autorizzazioni per gli impianti EOW per il recupero dei rifiuti e che soprattutto blocca gli investimenti e l’innovazione. La misura fa infatti riferimento al D.M. 5 febbraio 1998 e successivi, senza tenere conto di quanto è successo negli ultimi vent’anni in questo Paese in termini di innovazione e di brevetti. Un ritardo che rivela un problema culturale. Sull’end of waste non si riesce a normare, tanto che ancora mancano i criteri per molti materiali, però il Parlamento ha già avviato due indagini conoscitive: la prima per far conoscere ai legislatori questo settore, la seconda per indagare sui falsi end of waste. Che è un po’ come dire che nasce prima la truffa dell’originale. Una situazione a sua volta figlia della cultura del sospetto che pervade soprattutto una parte della maggioranza.