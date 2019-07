Non solo Unicredit: per le banche italiane è l’ora della resa dei conti

Strette nella tenaglia tra rivoluzione tecnologica e debolezze congenite, le banche italiane viaggiano sulle montagne russe. L’ultima picchiata viene dal grattacielo milanese di piazza Gae Aulenti e si chiama Unicredit. Secondo indiscrezioni non smentite il prossimo piano quadriennale 2020-2023 prevede un taglio di diecimila dipendenti. Apriti cielo, è scoppiato un putiferio: Lando Sileoni il capo della Fabi vuole «Fare a cazzotti e se serve anche altro» (che cos’altro, le bombe, il lanciafiamme, il bazooka rubato a Mario Draghi?). In realtà si tratta di una riduzione di 2.500 persone l’anno e, a quel che sembra, dopo parole, strepiti e trattative, si farà ricorso ai prepensionamenti. Il che significa che pagheranno tutti gli altri contribuenti. Come è già accaduto nelle banche venete fallite, come accade alla Banca Popolare di Bari stando all’emendamento che consente di postare in bilancio 450 milioni di euro per coprire il buco di bilancio, un altro colpo di mano di quel governo del cambiamento che per prendere voti tuonava contro i banchieri e per conservare i voti li salva. Qualcosa del genere si profila anche alla Carige se, dopo la ritirata dei trentini, anche loro spaventati dal fatto che i costi arrivano al 90% dei ricavi, nessuno correrà a salvarla.

Non soffrono solo le banche italiane, sia chiaro, ma tutte le principali banche europee. A cominciare dalla Deutsche Bank: secondo alcune stime i costi per la radicale ristrutturazione saranno altissimi e la banca ha messo in bilancio 7,4 miliardi di euro in tre anni al termine dei quali usciranno 18 mila dipendenti. Riducono il personale anche il Banco Santander, la Société Générale e via via tagliando. Nel caso della prima banca tedesca si tratta addirittura di cambiare modello di business mollando il mestiere di banca d’affari e tornando all’antico, e altre stanno attraversando una ristrutturazione tecnologica indotta soprattutto dall’utilizzo del web, dalla concorrenza della finanza tecnologica e da questa lunga fase, forse persino strutturale, di tassi piatti, persino vicino a zero che annulla i margini di profitto derivati dalla differenza tra tassi attivi e passivi.