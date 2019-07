Unicredit? È da comprare al volo, mentre Generali diventa sempre più grande: le 10 notizie finanziarie della settimana

tafazzismi

Pd, torna in te: contro sovranisti e populisti serve serietà, non pagliacciate

Nel giorno della disfatta del governo, dilaniato dalle intercettazioni e dal Sì alla Tav, il Partito Democratico fa notizia per l’ennesima spaccatura tra Zingaretti e Renzi. Il Pd ha perso qualsiasi forza che non sia il litigio interno: se non è in grado di proporre altro è bene che si estingua