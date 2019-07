Qualche giornalista che riconosce gli errori c’è: perde la scommessa su De Rossi e si veste da tartaruga ninja

Che i giornalisti o gli opinionisti televisivi sbaglino previsione accade spesso. Che chiedano scusa e riconoscano l’errore è, invece, cosa dell’altro mondo. Ad esempio, dell’Argentina. Nei giorni scorsi il giornalista sportivo Juan Fernández del canale Fox Sports aveva giurato e spergiurato che le voci di un imminente arrivo dell’ex campione della Roma, Daniele De Rossi fossero tutte baggianate. “Humo”, aveva detto, cioè “fumo”, panna montata, commediole giusto per tenere alto l’audience. Spinto da queste certezze aveva perfino scommesso che se l’italiano fosse davvero passato al Boca si sarebbe travestito, in televisione, da tartaruga ninja. Per l’esattezza, da Raffaello.

Ebbene, De Rossi giusto giovedì 25 è arrivato a Buenos Aires e il povero Fernández ha dovuto mantenere la sua promessa.

E lo ha fatto così: girando per il complesso Pedro Pompilio, dove c’è la sede della squadra argentina, vestito da Raffaello. Una umiliazione necessaria e istruttiva.