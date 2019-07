Di Maio colpisce ancora: superconvention per i navigator (e i precari aspettano)

Il 25 luglio, il Coordinamento dei precari di Anpal è stato ricevuto al ministero del Lavoro per la seconda volta, dopo l’incontro del 12 giugno nel quale era stato annunciato un piano di stabilizzazione per 400 dei 654 precari. Nonostante le diverse richieste di chiarimento, però, il piano, che avverrebbe in due tranche, non è mai stato presentato ai rappresentanti dei precari. E per il momento rimane solo un impegno verbale, fanno notare. Nessuna risposta è stata data nemmeno sui 27 lavoratori a tempo determinato scaduti da luglio 2018, lasciati a casa da quello stesso ministero che ora si impegna a trovare un posto ai disoccupati percettori del reddito di cittadinanza.

«È paradossale che proprio il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, autoproclamatosi paladino della lotta alla precarietà, piuttosto che dare certezze e futuro occupazionale ai precari, con le recenti assunzioni dei navigator, fa di Anpal Servizi l’azienda in house con il più alto tasso di precari in Europa», ripetono dal Coordinamento. «Tutto ciò accade proprio mentre la Commissione Ue ha appena aperto una procedura d’infrazione contro l’Italia per abuso di ricorso ai contratti a termine nella pubblica amministrazione». Ma tra i corridoi di Anpal si pensa a tutt’altro: per la convention in stile stelle e strisce del “Kick Off Meeting Formazione Navigator” all’Auditorium di Roma tutto deve essere perfetto.