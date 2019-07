Mattarella contro Salvini: ecco qual è l’unica grande battaglia che deciderà il futuro dell'Italia

Problema: per Salvini, Draghi al Quirinale è come l’aglio per i vampiri. Nella sua narrazione, quella di una politica che va oltre i parametri di Maastricht e i vincoli di bilancio, sarebbe come avere la Troika al Colle, un guardiano supremo delle regole che inibirebbe ogni sua fuga in avanti, ogni sua sfida alla Commissione. Apparentemente, il coltello dalla parte del manico ce l’ha il Capitano: se i Cinque Stelle non stanno con lui in questa partita, cade il governo, si torna al voto e al Quirinale ci va chi dice lui. Soluzione: una maggioranza alternativa che nasca entro l’inizio del 2021, prima del semestre bianco in cui il Presidente a fine mandato non può più sciogliere le camere, prodromica all’elezione di Draghi, o di un profilo analogo al suo.

Tutta la trattativa sotterranea tra Cinque Stelle e Pd nasce con questo scopo: quello di evitare le urne in caso di crisi. E contemporaneamente di porre le basi per una successione di Mattarella che castri alla nascita ogni velleità sovranista e anti-europeista. Ecco perché Salvini ha preso malissimo il voto pro-van der Leyen dei Cinque Stelle al parlamento europeo e ha parlato di una nuova maggioranza in nuce. Perché è proprio lì, nei rapporti con la Commissione Europea che Salvini vuole fedeltà totale da parte di Luigi Di Maio. Ed ecco perché i continui richiami alla stabilità di Conte, così come il suo pervicace tentativo di evitare la procedura d’infrazione, sono stati salutati con più di un moto di fastidio dal Capitano. Che dietro le professioni europeiste e le corrispondenze di amorosi sensi con Bruxelles e il Quirinale del Movimento Cinque Stelle vede l’opera dei tessitori post-democristiani - Franceschini, Gentiloni, Castagnetti, tutti uomini di Mattarella e tutti grandi elettori di Nicola Zingaretti alla segreteria Pd -, all’opera per costruire le condizioni per l’elezione di Draghi.