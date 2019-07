Il progresso? Buono e giusto, ma deve andare oltre al business

SpaceX non è il solo interessato al business. In Amazon si stanno affrettando a entrare in questa corsa che le vede già in svantaggio rispetto alla concorrenza. Il colosso di Seattle ha infatti appena chiesto alla Federal Communications Commission (Fcc) degli Stati Uniti, il permesso per il lancio in orbita di 3.236 satelliti come parte del progetto Kuiper. Nella documentazione si legge che i satelliti saranno posizionati ad altezze comprese tra 590 e 630 chilometri, allo scopo, anche in questo caso, di offrire connettività a banda larga nelle zone rurali difficili da raggiungere. Di questo progetto al momento non si conoscono né tempistiche, né costi, né benefici attesi. Quel che si sa è che il business è importante e che non sarà di certo lasciato alla gestione di soli due contendenti. Quel che si sa, di conseguenza, perché ce lo possiamo benissimo immaginare, è che il cielo cambierà aspetto ai nostri occhi.

Lo spazio era all’epoca di Kennedy ed è sempre di più la nuova frontiera. Ma un cielo notturno pieno di stelle è soprattutto un territorio inesplorato per gli scienziati ancora tutto da scoprire, come anche un punto di riferimento per ogni uomo, che ci ricorda che siamo tutti parte di un insieme molto più grande. Individui in un mondo di persone, circondati dalle profonde vastità dell’universo.

Dunque, ancora oggi dimostriamo di non aver voluto apprendere la lezione contenuta nel discorso kennediano che nel desiderio tutto umano di conquista e di progresso dobbiamo imparare a unire le forze in una diversa visione del mondo.