Sanchez e Podemos, i nuovi Tafazzi: così la sinistra spagnola si sta suicidando (dopo aver vinto)

È l’unico leader socialista alla guida di un grande Paese europeo, ma anche se ha vinto le elezioni da ottanta giorni non riesce a formare un governo. Ancora una volta il Partido socialista obrero español (Psoe) di Pedro Sanchez non ha trovato un accordo con il movimento sovranista di sinistra Unidas Podemos (Up) di Pablo Iglesias. In ballo c’è il ministero del Lavoro che entrambi i partiti pretendono, ma in realtà sembra più una questione di principi, ripicche personali e calcoli elettorali. Quello che doveva essere il governo più a sinistra della storia spagnola rischia di rimanere solo una suggestione. Si avvicinano così le quarte elezioni in quattro anni, un’altra chance di ribaltare il risultato per il tridente di centrodestra, formato dal partito popolare, il nazionalista Vox e il movimento liberale Ciudadanos. L’unica notizia positiva per la sinistra europea è che il Partito democratico italiano non è l’unico movimento tafazziano del Continente. A farsi male da soli sono bravissimi anche al di là dei Pirenei.

Ieri il Parlamento spagnolo ha bocciato per la quarta volta l’investitura di Sanchez, la seconda in tre giorni. Un record negativo per il leader socialista, diventato il premier incaricato più fallimentare della storia spagnola con quattro voti di investitura persi. Roba da far rivalutare la gestione imbarazzante di Pierluigi Bersani come presidente del Consiglio incaricato nel 2013. Il partito socialista operaio ha vinto le elezioni del 28 aprile, ma non può governare da solo perché il Parlamento è spaccato in cinque grandi partiti, più alcuni piccoli movimenti indipendentisti e regionalisti. Il Psoe ha 123 seggi più un deputato della comunità autonoma della Cantabria. Servono almeno 52 voti in più per raggiungere la maggioranza. Per farlo basterebbero i 42 seggi di Unidas Podemos più qualche nazionalista catalano e basco. Ma UP si è astenuta e ancora una volta Sanchez è andato incontro al fracaso, come lo chiamano in Spagna: 155 voti contrari, 124 a favore e 67 astenuti.