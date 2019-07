Riforma fiscale in alto mare: i sindacati incontrano il governo e scoprono che per ora è solo propaganda

Nessun testo scritto è stato consegnato alle parti sociali neanche sul taglio del cuneo fiscale alle imprese annunciato in mattinata, prima dell’incontro, da Di Maio, forse nel tentativo di trovare una sponda per rubare terreno a Salvini sulla proposta della flat tax che ai sindacati non piace affatto. «Oggi pomeriggio presenterò alle parti sociali la nostra proposta sul taglio del cuneo fiscale alle imprese, quello che pagano quando assumono un dipendente, quando finanziano la Naspi. Abbiamo i soldi per ridurlo», aveva annunciato il vicepremier. «In questo modo facciamo risparmiare 4 miliardi di euro alle imprese con i quali potremo fare il salario minimo senza gravare sulle imprese». Dalla Lega replicano subito: «4 miliardi sono troppo pochi». Ma oltre agli annunci, le parti sociali non hanno ricevuto proposte concrete. «Di Maio ha ripetuto che vuole tagliare il cuneo fiscale ma non ha presentato una proposta», ha confermato Furlan.

Intanto, in assenza di una proposta del governo, i sindacati hanno presentato il loro progetto di riforma del fisco. «Abbiamo detto che è necessaria prima di tutto una riforma che premi chi le tasse le paga, e cioè lavoratori dipendenti e sindacati», ha spiegato il segretario della Uil Carmelo Barbagallo. L’idea dei sindacati è quella di una revisione delle aliquote e delle detrazioni, in un’ottica di aumento dei salari. Da coniugare con una lotta all’evasione fiscale, anche con maggiori assunzioni all’Agenzia delle entrate, e con una nuova idea di “fisco ambientale” che premi le imprese che investono in innovazione e sostenibilità.

Ora, oltre al calendario dei “workshop”, anche Salvini aveva annunciato che avrebbe riconvocato i sindacati al Viminale nella prima settimana di agosto. I due vicepremier si contendono così la scena con le parti sociali. Anche se di concreto, sul tavolo, ancora non si vedono né testi né risorse da investire. «Noi vogliamo discutere con il governo», ha detto Landini. «Ora bisogna che si mettano d’accordo».