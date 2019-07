Suicidi, spazi ridotti e pene sempre più lunghe: le carceri italiane sono al collasso

A Como, Brescia, Larino e Taranto vivono due detenuti dove in realtà ci sarebbe posto per uno solo. E in un terzo delle carceri non sono garantiti i tre metri quadri per detenuto stabiliti dalla Cassazione. L’ultimo rapporto dell’associazione “Antigone” mostra come le carceri italiane siano le più sovraffollate dell’Unione europea. E i dati forniti dal ministero della Giustizia, con i 50.496 posti disponibili certificati, sono falsati, non tenendo conto delle sezioni chiuse per ristrutturazioni e calcolando 9 metri quadri per detenuto. Secondo il Garante nazionale delle persone private della libertà, in effetti, alla capienza attuale del sistema penitenziario italiano vanno sottratti almeno 3mila posti non agibili, molti chiusi da anni in attesa di lavori.

Al 30 giugno 2019, i detenuti nelle carceri italiane erano 60.522, vale a dire 1.763 in più in un anno. Se questa progressione dovesse continuare, dicono da Antigone, nel giro di quattro anni ci ritroveremo nella stessa situazione che produsse la condanna da parte della Corte europea dei diritti umani del 2013. Ad oggi il tasso di sovraffollamento, pari al 119,8%, ci vede al primo posto in Europa, seguiti da Ungheria e Francia. Né, come stabilito dalla Corte europea, vengono garantite adeguate attività fuori dalla cella in assenza di spazio sufficiente dentro le sbarre. «In molti istituti assistiamo a ingiustificate chiusure e a una progressiva dismissione del progetto della sorveglianza dinamica», si legge nel rapporto. Da Nord a Sud, in quasi la metà delle strutture la vita in carcere finisce per coincidere con la vita nelle celle, che a loro volta sono troppo affollate per garantire la possibilità di movimento. Nel 44% delle carceri visitate, non tutte le celle sono aperte almeno otto ore al giorno e nel 31% dei casi i detenuti non possono mai muoversi in autonomia.