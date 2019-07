Pierluigi Coppola, il tecnico pro Tav cacciato da Toninelli: “Mi hanno licenziato senza motivazioni”

Il ministro Toninelli ha usato la via più facile, anche se la meno elegante. Una mail con su scritto “il suo rapporto professionale con il ministero dei Trasporti si interrompe”, senza spiegazioni o cenni di apertura. Il destinatario? Pierluigi Coppola, ingegnere napoletano, classe 1972, docente a Tor Vergata e unico componente della commissione per l’analisi costi-benefici pro Tav. «Per quanto riguarda la questione che mi vede remare contro il progetto Tav: assolutamente no, ho sempre collaborato in questi quattro anni, prima con Del Rio poi con il ministro Toninelli, mettendo a disposizione la mia professionalità, senza pregiudizi ideologici».

Visto oggi, l’allontanamento di Coppola sembra una presa di posizione (predatata) contro le parole del premier Conte in favore del proseguimento dei lavori per la Torino-Lione, come per dire “noi non siamo d’accordo, dal primo all’ultimo”. Tornano pertanto i fantasmi dell’epurazione dal partito in stile inizio Movimento5Stelle, con l’aggravante però che in breve tempo la politica ha dato ragione alle tesi dell’esiliato. Perché questa Tav, in fin dei conti, s’ha da fare. “Ideologicamente non sono né no Tav, né si Tav, sono solo un tecnico che analizza i dossier. E su quello della Torino-Lione, non ero d’accordo con alcune scelte di metodo che erano state avallate”.

Professor Coppola, ha avuto modo di scoprire il perché del suo licenziamento?

Non c’è stato nessun aggiornamento o contatto in questi giorni con il ministero. Ho ricevuto la lettera, con la quale veniva interrotta la mia collaborazione da consulente tecnico presso il ministero dei Trasporti, con molta sorpresa, non essendoci riportata alcuna motivazione chiara. Nel giro di pochi giorni ho fatto il passaggio di consegna dei dossier di cui mi stavo occupando ed è finita lì.

Si sarà fatto un’idea del motivo per cui è stato allontanato?

Non saprei se è una mossa strategica, difficilmente ne capisco il senso. Per quanto riguarda la questione che mi vede remare contro il progetto Tav: assolutamente no, ho sempre collaborato in questi quattro anni, prima con Delrio poi con il ministro Toninelli, mettendo a disposizione la mia professionalità, senza pregiudizi ideologici.