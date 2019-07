Viva la tecnologia: ecco l’aria condizionata portatile, serve a rinfrescare il corpo sotto i vestiti

Sappiamo che è un articolo al limite della pubblicità, ma vista l’ondata di caldo che ha colpito l’Europa – con punte incredibili in Francia e in Belgio – si è già più nell’ambito del servizio pubblico. La notizia è questa: è arrivata l’aria condizionata personale. E l’ha creata una enorme azienda giapponese di cui non si farà il nome.

Si tratta di una piccola scatoletta tascabile, più o meno delle dimensioni di uno smartphone. Venduta insieme a una particolare t-shirt, viene posizionato in un apposito taschino a metà delle scapole. E poi viene azionato con una app, che ne regola intensità e durata (il massimo sono 90 minuti).

A seconda delle esigenze, può rinfrescare o riscaldare.

L’idea è di finanziare la produzione di questo device attraverso una campagna di crowdfunding su una piattaforma specifica dell’azienda pensata per sostenere i progetti più off-track dell’azienda – ma che potrebbero avere anche grande successo.

Per ora, si è arrivati al 48% della cifra necessaria (che è fissata a 620mila dollari). Quando sarà raggiuta, il nuovo dispositivo sarà prodotto nel 2020, in tempo per le Olimpiadi di Tokyo.