Bolsonaro è l'ultimo dei boia: la deforestazione dell'Amazzonia va avanti da trent'anni (e non solo in Brasile)

La risposta è no. Il Brasile ha perso l'11% della sua area forestale tra il 1985 e il 2017, un'area equivalente a 2,6 stati di San Paolo. Il 61,5% del dato totale, secondo la ricerca di Mapbiomas, sono perdite forestali in Amazzonia e uno dei due record di tassi di deforestazione è - ebbene sì - del governo Lula. In questo arco di tempo sono 800.000 i chilometri quadrati di foresta amazzonica scomparsi per fare spazio ad agricoltura e allevamento intensivi. Vasti tratti di foresta vengono disboscati per poi essere seminati nuovamente con dell'erba tipica della savana africana per nutrire i bovini, o in alternativa vengono architettati stretti filari per la coltivazione della soia, di cui il Brasile, dietro solo agli Stati Uniti, è tra i principali esportatori al mondo.

In diciasette anni, spiega il Global Forest Watch, non è cambiato nulla e il tasso di deforestazione permanente nel mondo, soprattutto legato al commercio di merci, è rimasto totalmente inalterato. Da Cardoso a Bolsonaro, quindi, passando per Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer, lo scopo dei governi è stato uno e uno soltanto: resuscitare le sorti del Paese, costi quel che costi.

Nel 2017 una nuova corsa all'oro ha portato il governo federale brasiliano a pubblicare un decreto in grado di abolire una riserva grande quanto la Svizzera, la National Reserve of Copper and Assoono, per favorire lo sfruttamento delle risorse minerarie. Mentre pochi anni prima, la diminuzione degli investimenti, sia con Lula sia con Rousseff, a supporto di nuove attività produttive sostenibili, sfociò nel settembre 2011 con l’approvazione del progetto di riforma del Codice Forestale che permise di incrementare la deforestazione a favore delle infrastrutture per i Mondiali.

Come solvente ad attenuare le posizioni dei politici brasiliani, ci pensano però le multinazionali e i “banditi ambientali”. Molte grandi aziende, infatti, non comunicano in modo trasparente l’impatto delle loro attività sulla deforestazione globale, oltre a non adottare misure adeguate a favore della salvaguardia delle foreste. Il nuovo report pubblicato da CDP, la piattaforma globale di rendicontazione ambientale, ha notificato nomi e ragioni sociali: più di 350 aziende hanno rifiutato di rispondere sul triennio 2016-2018, tra cui marchi come Dominos, Next, Ferrero Spa e Sports Direct. L’interrogazione dell’associazione ha coinvolto oltre 1.500 le aziende, il cui operato ha un impatto significativo sulla deforestazione. Il 70% non ha fornito informazioni o dettagli sui principali elementi contestati e responsabili (direttamente o indirettamente) della deforestazione: ovvero legno, olio di palma, allevamenti di bestiame e soia.