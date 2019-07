Basta ipocrisie: per salvare i migranti in Libia serve un intervento militare europeo

L’ultima l’ha proposta il Regno Unito: una coalizione di Paesi europei pronti a mandare incrociatori, cacciabombardieri e soldati nello Stretto di Hormuz per proteggere la navigazione delle petroliere e impedire che l’Iran metta sequestri altre navi, com’è successo di recente al tanker inglese “Stena Impero”. Quella della coalizione militare è una fissa della cultura politica occidentale di questo inizio di terzo millennio. Con o senza la Nato, coperta o non coperta dall’egida dell’Onu, è spuntata nel 1991 nella Guerra del Golfo contro l’Iraq di Saddam, in Afghanistan nel 201 dopo la Torri Gemelle, in Iraq di nuovo contro Saddam nel 2003, in Libia contro Gheddafi nel 2011, in Siria contro l’Isis nel 2014, nello Yemen (sì, ci siamo anche noi con Usa, Francia, Regno Unito e Canada, e le bombe che partono dall’Italia) contro le tribù sciite nel 2015.

Ora, lasciamo da parte per un momento gli ideali e le ipocrisie, le balle della propaganda e i fatti concreti, le menzogne e le verità che ognuno di noi può rinvenire in tutti i casi citati. E pure i risultati. Resta il fatto che fare la guerra, usare le armi, menare le mani, ditelo come volete, è ormai una scelta abituale sul palcoscenico della politica internazionale e, di fatto, su qualunque scenario di crisi. Non è che ci possiamo raccontare che noi, mannò, il sangue che orrore, pace pace pace, la violenza giammai, no?

Allora la domanda è: perché non facciamo una bella coalizione militare per dare una mano alla Libia e salvare la vita a decine di migliaia di africani? A scanso di equivoci, proprio una cosa stile Afghanistan o Iraq: un sacco di militari, minacce, navi, aerei, legnate a chi fa finta di non capire, e poi magari migliaia e migliaia di peacekeeper dell’Onu (ma quelli con il mitra in mano) a custodire la calma raggiunta.