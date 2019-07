Mai una gioia nel 2019: persino quei geni dei Flaming Lips hanno sbagliato disco

King’s Mouth (Bella Union) è il quindicesimo disco “fatto e finito” dei Flaming Lips. Lavoro che nasce da una installazione d’avanguardia di qualche anno fa in cui il pubblico di Oklahoma City (città natale della band) era chiamato a entrare dentro una enorme testa di metallo dove avrebbero quindi sentito quattordici minuti di sonorizzazione. Allungato il brodo a quaranta, ecco il disco. Onestamente, si tratta dell’ennesima trovata più interessante da leggere che da ascoltare, e conferma il ruolo ormai marginale dei Flaming Lips dentro l’economica collettiva della musica e della cultura contemporanea. Si tratta di canzoni che seguono il pattern di una psichedelia fluida che gioca con i generi (soprattutto il funk, il pop e l'ambient), li svuota e cerca di ricombinarli secondo una formula cui Wayne Coyne e soci sono ormai abituati. Per quanto stia raccogliendo buone recensioni un po’ ovunque, salutato anzi proprio come un ritorno a casa (forse anche per l’ovvio paragone con dischi veramente drammatici come The Terror del 2013 e Oczy Mlodly del 2017), la sensazione è ormai quella di una band tanto geniale quanto inconcludente, appassionata all’idea di strafare, di tirare fuori sempre l’idea strumentalmente più matta e sopra le righe per sorprendere così tanto che, alla fine, non si sorprende più nessuno. Ne deriva quindi una musica che sembra parlare solo a loro stessi e a pochi altri. Per lo meno sembrano divertirsi.

Un peccato, però, che la storia di una delle band più geniali, trasversali e incatalogabili della musica alternativa (quando questa parola ancora aveva un senso) sia finita così. Perché per un certo periodo i Flaming Lips sono stati qualcosa di grosso. Nati nel 1983 ad Oklahoma City, attorno alla personalità poliedrica di Wayne Coyne (artista, situazionista, musicista, sacerdote dell’assurdo ai tempi del mondo diventato racconto, profeta di un dadaismo pop cartooniano), i Flaming Lips hanno attraversato tre decenni di evoluzione musicale affrontando tutti i passaggi con una personalità così obliqua da rendere impossibile capire bene dove si stessero dirigendo (con l’ovvia conseguenza che alla fine forse non lo sanno nemmeno loro). Agli inizi strettamente underground, acidi, post-psichedelici di dischi come Hear it Is (1986), Oh My Gowd!!! (1987) e Telepathic Surgery (1989) segue una fase di ricerca nella materia primaria del pop, complice anche il passaggio alla Warner Brothers — caleidoscopio di influenze capace di mettere nel frullatore Beach Boys e kraut rock, Hüsker Dü e Pink Floyd — il cui vertice è rappresentato da Hit to the Death in the Future Head (1992) e soprattutto Transmission from the Satellite Heart (1993). In quel disco si trova infatti She Don’t Use Jelly, la “cosa” più vicina a una hit che i Flaming Lips abbiano mai avuto (fors’anche solo per la congiuntura storica per cui in quegli anni ogni band con una chitarra poteva ambire ad avere una canzone nella Top 40). Segue poi l'apertura alla magnificenza sinfonica del pop più ampio e ambizioso con due dischi molto rappresentativi e amati da chi adesso, ormai più vicino ai 40 che ai 30, ha scoperto i Flaming Lips come un antidoto all’ostinato realismo capitalista che si stava radicando dopo l’11 Settembre: The Soft Bulletin (1999) e Yoshimi Battles The Pink Robot (2002).