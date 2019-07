Un estate di fantasmi: ecco la guida definitiva per fare una vacanza da brivido in Italia

C’è un’Italia misteriosa che pulsa da secoli dove Google Maps non la sa trovare. Un’Italia che impasta energie capaci di guarire corpi e anime, che ancora vibra di singulti di dolore e ricorda innocenti straziati o avvelenati. Non hanno potuto vivere e non si sono saziati della gloria degli eroi: eccoli diventare fantasmi, perennemente inchiodati a quel punto massimo di sofferenza in cui la loro più o meno umile vita si è persa. Giovani donne massacrate, lattanti sacrificati, amanti puniti con la morte. In Toscana ci sono castelli dove i lenzuoli respirano, dove se si accosta l’orecchio ai pomelli di un letto si possono ancora udire i tre ultimi battiti dell’aritmia fatale; nel Salento, paesi puniti da una cappa perenne di foschia. I luoghi del mistero ci portano sempre a interrogarci sull’altro paesaggio, quello intimo, del cuore, che non ha avuto ancora il suo Copernico a chiarirne definitivamente il moto.

Liguria, Portofino. Il Passo del Bacio e il raduno degli amanti.

Case coloratissime abbarbicate sulla roccia, rumore di barche, profumo di rose, ulivi e lecci, di mare e pineta. È stata meta di vacanzieri elegantissimi, viaggiatori in Ferrari cabrio o moto leggiadre, occasione di matrimoni e fidanzamenti fioriti. Ma a poca strada da Portofino, sull’omonimo Monte, ogni estate va in scena un altro tipo di amore, sotterraneo e celeste. In corrispondenza della festa di San Giovanni, all’incrocio tra quattro sentieri (per le Pietre Strette, per il Semaforo, per Ruta e per San Rocco), lì dove nessuno potrà più separarli, si radunano le anime di chi si è amato in vita ma è stato osteggiato dal destino. L’amore non vissuto aleggia silenzioso tra gli alberi di rovere e i pini marittimi, fino a riprendere forma in un risarcimento di intensità che vorrebbe spingere via l’alba e liberarsi dalla prigione del tempo.

Tra le anime amanti che si abbracciano sul Monte, di sicuro ci saranno anche quelle dei due ragazzi che hanno dato il nome a un passo del promontorio che da Portofino porta a Camogli. Il legame fortissimo non era bastato a convincere le famiglie della legittimità della loro unione. Così, intrecciando le dita, si erano arrampicati fino a dove, a picco sul mare, la roccia chiara e secca permette ancora oggi di camminare. E prima di morire, prima di lasciarsi andare a fondo nell’acqua sempre più scura che si chiudeva sopra di loro, eccoli stringersi in un abbraccio che vibrava di rabbia e disperazione e in un bacio al cui confronto il mare non ha sapore né spessore. Quel passo, oggi, è il Passo del Bacio.