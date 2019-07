“You’re frie(r)d!” Lo sketch del 2004 di Donald Trump torna su Internet e tutti sono strabiliati

L’audizione del procuratore speciale Mueller non ha regalato niente a nessuno: i Repubblicani non sono riusciti a dimostrare che si è trattato di una campagna vessatoria orchestrata contro il Presidente, ma almeno gli hanno fatto dire che “la collusione non è un reato”. I Democratici hanno imposto una strategia coerente, non hanno trovato terreno per l’impeachment, ma almeno gli hanno strappato che “Trump può essere accusato quando lascerà il suo incarico”.

Insomma, un nulla di fatto funzionale per le reciproche campagne elettorali del 2020: una a favore di Donald Trump e una contro Donald Trump.

È per questo che, non si capisce a sostegno di quale delle due fazioni, su Twitter è tornato a girare questo video, vecchissimo e quasi dimenticato, che a suo tempo era stato fatto sparire, generando ipotesi complottiste (“Trump non vuole che lo si veda!”) da sinistra: