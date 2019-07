Le bugie portano solo alla catastrofe: ecco la lezione che l’Italia dovrebbe imparare da Boris Johnson

In questo senso, la lezione di Boris si presta a qualche riflessione al di fuori del contesto british. Il modello di cui si nutre il nuovo modo di fare politica è in fondo lo stesso. Ci sono problemi oggettivi, ferite nuove e antiche, drammi sociali ed economici. C’è la complessità di società in veloce trasformazione, in cui i valori, le condizioni sociali, l’identità sono sempre più messi in discussione da ondate migratorie. Al tempo stesso, le classi dirigenti nazionali, i partiti tradizionali, le istituzioni sovranazionali sembrano in ritardo, a volte sorde, a volte incapaci di rispondere a nuovi bisogni.

Di fronte a tutto questo, leader politici responsabili avrebbero il dovere di indicare una prospettiva, di mantenere salda la rotta dei valori, di difendere l’ideale di una società coesa, solidale, inclusiva, di battersi per cambiare le cose che non vanno in Europa, senza però dimenticare gli ideali e le ragioni per cui l’Europa è stata costruita. Questo si può e si deve fare a prescindere da simpatie, sensibilità e culture politiche diverse, perchè appunto sono in gioco valori comuni e la stessa convivenza civile.