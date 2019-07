Grosso guaio a Hong Kong: ecco perché la Cina rischia grosso, se reprime le proteste

Le proteste contro la legge sull’estradizione che hanno dato il via alle manifestazioni non rappresentano che una parte di una tensione ben più profonda tra Hong Kong e Pechino in vista dell’avvicinarsi della data in cui l’autonomia di Hong Kong dalla Cina, negoziata dalla Gran Bretagna nel 1997, volgerà al termine. Dal 2047 Hong Kong infatti non potrà più avere standard politici, economici e istituzionali diversi rispetto al resto della Cina. E Pechino ha già dimostrato l’intenzione di erodere, passo dopo passo, l’autonomia di Hong Kong. Nel 2014, Hong Kong era già stata scossa dalle “proteste degli ombrelli” durate quasi tre mesi. Le manifestazioni erano esplose dalla decisione del Comitato permanente del Congresso del popolo di riformare il sistema elettorale di Hong Kong. La riforma, poi non adottata, fu percepita come una misura restrittiva dell’autonomia della regione, poiché comportava una sorta di “preselezione” dei candidati alla leadership di Hong Kong da parte del Partito Comunista Cinese.

I cittadini di Hong Kong temono di essere divorati dal dragone cinese, ieri come oggi. All’origine delle proteste vi è la preoccupazione che le richieste di estradizione verso la Cina continentale diano adito a violazioni dei diritti umani e che possano essere usate come pretesto per raggiungere i dissidenti politici fuggiti a Hong Kong dal territorio cinese. Nonostante il piano di estradizione non si applichi ai reati politici, il rischio è si finisca per “legalizzare” i rapimenti che si sono susseguiti a Hong Kong negli ultimi anni e di cui Pechino è stata in molte occasioni ritenuta la principale mandante.