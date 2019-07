Dimenticate tutto il resto: gli incendi in Alaska e in Siberia sono l’unica cosa di cui dobbiamo preoccuparci

Dobbiamo fate mea culpa, ci siamo cascati pure noi. CI siamo fatti guidare dall’agenda altrui, fatta di scaramucce di maggioranza, armi di distrazione di massa per politici in difficoltà. Pure da questioni importanti, intendiamoci - la morte di un carabiniere non è uno scherzo, e non lo è nemmeno un naufragio mortale di 150 persone al largo della Libia. Ma, come quasi tutti dalle nostre parti, del resto, abbiamo perso di vista la notizia più importante dell’anno, forse. Che in Alaska e in Siberia fa talmente caldo che non si riescono a spegnere gli incendi. Che ha Parigi il termometro sia arrivato a 43 gradi centigradi. Che in Italia, a Roma, una donna sia stata sollevata da un ciclone con la sua Smart e sia stata ritrovata morta a chilometri di distanza. In altre parole, dopo mesi di venerdì verdi, di scioperi per il clima, di polemiche su Greta Thunberg abbiamo lasciato che la questione ambientale si facesse di nuovo sopravanzare da tutto il resto.

Eppure è lì, grande come il pianeta che abitiamo, a ricordarci che non stiamo scherzando, che ogni anno il cambiamento climatico ci regala record e fenomeni del tutto nuovi. Che, con buona pace dei negazionisti, va sempre tutto peggio. E allora - mea culpa, di nuovo - dobbiamo rilevare pure che ai proclami di attenzione alla questione ambientale non è rimasto nulla di concreto sul tappeto. Certo, ci sono comuni, regioni, intere nazioni che hanno dichiarato lo stato di emergenza climatica, ma non ci sembra sia cambiato granché, che qualcuno abbia approvato risoluzioni drastiche, che al mondo qualcuno si sia dato davvero una sveglia. Tanti proclami: la questione ambientale deve diventare la priorità bla bla bla. Zero fatti, spiace.

V diamo una notizia, allora: quel che succedendo tra la Siberia e l’Alaska è una catastrofe ecologica senza precedenti. E come tutto ciò che accade dalle parti dell’Artico - fateci la bocca, ci torneremo - è una tragedia che raddoppia d’intensità, poiché contemporaneamente conseguenza e causa di un ulteriore peggioramento del riscaldamento globale. Le ultime informazioni ci dicono che gli acri andati in fumo tra l’Alaska, Yakutia e le regioni siberiane di Irkutsk, Krasnoyarsk e Buriazia, hanno superato i 2 milioni, una superficie superiore a una regione come la val d’Aosta e hanno in pochi giorni emesso in atmosfera circa 100 megatoni di biossido di carbonio, una cifra pari alla quantità di anidride carbonica prodotta in un anno da una nazione come il Belgio. Di più: ad andare a fuoco non sono i tronchi degli alberi, ma i terreni di torba, che altro non sono che depositi di carbonio essi stessi. Questo rende ancora più difficile domare le fiamme, che potrebbero potenzialmente durare settimane, se non mesi, e aumentare esponenzialmente la CO2 rilasciata in atmosfera, aumentando la gravità della catastrofe ecologica, e il riscaldamento del clima. Che, a sua volta, produce tutte le anomalie climatiche che stiamo vivendo da queste parti, e un po’ di più.