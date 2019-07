Rai? Mediaset? No, ormai chiamatela TeleSalvini

Lui è il Fiorello di Tele-Salvini, ma c’è un collega che lo sta pericolosamente tallonando: Nicola Porro. Attualmente fermo con le trasmissioni Quarta Repubblica e Matrix, di Mediaset, il vicedirettore del Giornale si scatena su Facebook o sul suo sito “Zuppa di Porro” con clip dalla vis manettara o “grandi inchieste” come quella sulla foto dell’americano bendato in caserma in cui si lascia andare a riflessioni amare come: “La benda e la sindrome Giuliani: alla fine i cattivi sono sempre le forze dell’ordine”.

Ovviamente il notiziario ufficiale di Tele-Salvini, per meriti conquistati sul campo, è il Tg2 di Gennaro Sangiuliano. Un telegiornale che sarebbe considerato scandaloso pure in Corea Del Nord, il cui direttore dichiara: “Se mi paragonano al Curzi di TeleKabul, mi fanno un piacere”. Esempio, il caso dei fondi russi della Lega. Per giorni il notiziario di Raidue censura la notizia e poi la racconta – denuncia il piddino Alzaldi – in modo ribaltato, ossia narrando di un Salvini disponibile ad andare a riferire alla Camera e di un Pd “soddisfatto”. Non a caso, l’Agcom ha avviato un’istruttoria sul Tg2 e sulla rubrica Tg2 Post condotta da Francesca Romana Elisei per violazione del pluralismo.

Per alleggerire tutti questi spazi di informazione seria e scrupolosa, c’è il momento-leggerezza. Non si fa molta fatica a trovare l’animatore dello spazio comico di Tele-Salvini, non bisogna andare lontano: lo stesso ministro degli Interni è la persona giusta. Il programma c’è ed è stato già confezionato, è il “Vinci Salvini”, l’agghiacciante gioco a premi che il Capitano ha lanciato su Facebook per raccogliere “mi piace”, mettere in palio se stesso e fare precipitare l’Italia nel ridicolo, per non dire nel tragico. Quanto ci manca il “cucù” di Berlusconi o le sue corna al G8, mai avremmo pensato di rimpiangerlo.