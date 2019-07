Orbán getta la maschera: scarica Salvini e abbraccia von der Leyen

Freddo, pragmatico, cinico. Viktor Orbán ha fatto l’elogio della sua democrazia illiberale e in Italia non se n’è accorto nessuno. Il discorso pronunciato sabato dal premier ungherese in un minuscolo villaggio rumeno si è perso nelle pieghe del fine settimana, ma ci dice almeno tre cose. Primo: l’Ungheria è una democrazia illiberale, e a dirlo non è un eurocrate di Bruxelles o un radical chic da un attico di Budapest, ma il premier che governa quel Paese da nove anni consecutivi. Secondo, per Orbán l'essenza della democrazia illiberale è la protezione della libertà cristiana minacciata dall’immigrazione e dalla globalizzazione. Terzo, conferma ancora una volta che i retroscena delle ultime settimane erano tutti veri: Orbán ha ammesso di aver svolto un ruolo chiave per far eleggere Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. Meglio «Una pragmatica madre di nove figli» che i due «guerriglieri ideologici» di centro destra (Manfred Weber) e centro sinistra (Frans Timmermans) che avrebbero creato più problemi al gruppo di Visegrad. Un’altra prova, l’ennesima, che il suo alleato Matteo Salvini è stato usato per bloccare candidati scomodi, in un gioco più grande di lui. E anche se il leader della Lega rinnega von der Leyen, il veto dell’Italia a Timmermans è stato decisivo per farla eleggere. Anche la politica europea è sangue e merda.

Serve una presidente conciliante per attenuare la crisi tra Budapest e Bruxelles. Il 25 luglio la commissione, ancora guidata da Jean-Claude Juncker, ha deferito l’Ungheria alla Corte di Giustizia dell’Unione europea per la legge battezzata Stop Soros che ha ristretto i requisiti di ammissibilità per i richiedenti asilo e ha trasformato l’aiuto ai rifugiati in reato penale. La Commissione ha anche inviato una lettera formale per capire perché il governo ungherese non ha fornito cibo alle persone in attesa di rimpatrio che sono detenute nelle zone di transito al confine con la Serbia. E queste sono le cose più gravi. Poi ci sono quelle grottesche. Tra i motivi del deferimento alla Corte Ue c’è anche il divieto per cittadini non ungheresi con status di soggiornante di lungo periodo di esercitare la professione veterinaria. Veterinari e buoi dei Paesi tuoi. Senza contare il partito Fidesz di Orbán è ancora sospeso dal Partito popolare europeo perché durante la campagna per le elezioni europee aveva commissionato dei manifesti in cui Juncker, membro dello stesso eurogruppo, era accusato di agevolare l’invasione dei migranti in Ungheria.