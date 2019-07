Ci è o ci fa? Boris Johnson prepara il bluff della Brexit senza accordo (e spera che l’Europa ci caschi)

Il bluff si capisce dalle sfumature. Johnson manda avanti i suoi collaboratori e colleghi a fare le dichiarazioni più dure da poliziotto cattivo. Come a far capire all’Europa che questa volta si fa sul serio. Se Michael Gove afferma che il governo si prepara ad affrontare il no deal perché i partner europei non vogliono un accordo, il premier fa il poliziotto buono, smentisce il suo ministro per il no-deal, sì avete letto bene, e dice di voler trovare a tutti i costi un nuovo accordo. Salvo poi ricordare che «Il backstop non va bene» e il Regno Unito si prepara a ogni evenienza. Assicura di aver parlato con le cancellerie di mezza Europa ma secondo fonti inglesi non ha ancora parlato al telefono con il premier irlandese Leo Varadkar. Rispetto a May che aveva fatto della Brexit ordinata il suo mantra, Johnson sa che è stato eletto per provare tutte le mosse possibili e impossibili. Anche pretendere l’eliminazione della clausola di backstop nonostante sia l’unico totem a cui i 27 leader Ue non vogliono rinunciare per dimostrare compattezza e supporto politico all’Irlanda. Non sia mai che qualcuno abbocchi.

Nel Regno Unito c’è una politica che ha tanta voglia di un no deal: Nicola Sturgeon. La first minister scozzese da mesi chiede un secondo referendum per l’indipendenza da Londra dopo quello del 2014. La ragione è proprio la Brexit: cinque anni fa il 55% degli scozzesi votò per rimanere nel Regno Unito anche perché Londra minacciò di mettere il veto per non farli rientrare nell’Unione europea. Altri tempi, altre promesse. Ma dopo la Brexit i termini sono cambiati. E ieri Sturgeon non ha fatto nulla per nascondere il fastidio di dover ricevere Johnson nella Bute House. Trenta secondi di fischi, ululati e insulti hanno accompagnato la walk of shame di Boris Johnson in quei pochi metri di distanza tra la sua auto blu e la residenza della First minister. A Edimburgo non mostravano così tanto odio verso gli inglesi da quando al cinema davano Braveheart. E non ha sortito alcun effetto l'annuncio di Johnson di dare altri 300 milioni di sterline di finanziamenti extra per Scozia, Galles e Irlanda del Nord.

Neanche con la stampante 3D Sturgeon avrebbe potuto costruirsi un nemico migliore. Johnson rappresenta tutto quello che gli scozzesi odiano: è un conservatore, Leaver, elitario, ha studiato a Eton e Oxford, british fino al midollo e convinto della superiorità culturale, sociale e politica dell'Inghilterra sulle altre tre nazioni che compongono il Regno Unito. Addirittura nel 2004 da direttore del giornale Spectator permise la pubblicazione di Friendly Fire, una poesia satirica in cui l’autore sosteneva il genocidio culturale e fisico degli scozzesi. Non il miglior biglietto da visita per far desistere Sturgeon dal chiedere un secondo referendum per l’indipendenza, ormai sempre più probabile. L’incontro non è andato bene. Johnson è uscito dal retro e Sturgeon ha detto che non sosterrà mai l’uscita dall’Ue senza accordo: «Dietro il bluff e la spacconeria c’è un governo pericoloso. Dice che vuole un accordo con l'UE ma non c'è alcuna chiarezza su come pensa di poter ottenerlo vista la linea molto dura che sta prendendo. Gli ho fatto capire che gli scozzesi non si faranno imporre da altri il loro futuro».

Nel frattempo ieri la sterlina ha continuato a crollare e il suo valore è ai minimi da due anni e mezzo. E secondo la Confederation of British Industry gran parte dell'economia inglese ed europea è gravemente impreparata a una Brexit senza accordo e subira problemi economici per almeno un decennio. Dal settore agroalimentare a quello chimico, dalla finanza alla logistica fino all’energia. Il report si basa su migliaia di interviste con aziende di ogni dimensione e settore e fa il paio con il report di ieri pubblicato dall’Institute for Governments, think tank del governo, secondo cui in soli 93 giorni sarà impossibile un “no deal controllato. Eppure Johnson nel suo discorso d’insediamento davanti alla nazione ha detto che le banche, i porti, le fabbriche e le aziende saranno pronte in tempo. Ma è davvero così? Non proprio. Un’idea della totale impreparazione dell’economia inglese all’ipotesi di no deal l’ha data il giornalista del quotidiano conservatore The Telegraph Peter Foster in un’intervista all’emittente Channel 4: «Non è come addestrare un gruppo di guardie di sicurezza per (il concerto di) Glastonbury, è un problema ragionevolmente tecnico. È un po’ come fare una dichiarazione dei redditi senza un commercialista. Servono tanti agenti alla dogana per capire di quali certificati, dati e permessi avranno bisogno. Chi li addestrerà? metà del traffico che passa per il tunnel sotto La Manica è di piccole dimensioni, le piccole aziende non saranno mai pronte in tempo».