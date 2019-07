Carabiniere ucciso, la vera fotografia che ci deve far vergognare è quella di un Paese allo sbando

In un Paese normale sarebbe andata così: i giornali avrebbero dato la notizia di un carabiniere rimasto ucciso. Gli inquirenti avrebbero indetto una conferenza stampa per informare la stampa dell’accaduto, chiedendo riserbo in quanto gli assassini non erano ancora stati identificati. Una seconda conferenza stampa avrebbe informato l’opinione pubblica degli avvenuti arresti e dell’identità dei presunti colpevoli. Il ministro dell’interno avrebbe rilasciato alla stampa due dichiarazioni: una, dopo l’omicidio, per esprimere solidarietà alla famiglia del carabiniere ucciso. L’altra, dopo l’arresto, per complimentarsi con le forze dell’ordine. Il giorno del funerale, infine, tutte le cariche istituzionali e i leader delle principali forze politiche si sarebbero seduti uno a fianco all’altro, in Chiesa, per commemorare il carabiniere scomparso, senza rilasciare alcuna dichiarazione.

Ecco. Ora misurate la distanza dell’Italia da un Paese normale. Vi aiutiamo: da noi, i giornali hanno cominciato a parlare di assassini nordafricani, evidentemente imbeccati da qualcuno, prima che vi fosse alcuna comunicazione formale. Il ministro dell’interno Matteo Salvini è intervenuto a una trasmissione televisiva del mattino per informarci che i due nordafricani sarebbero stati consegnati alla giustizia e per loro ci sarebbero stati lavori forzati a vita. Il suo alleato di governo Luigi Di Maio, vicepremier, ministro dello sviluppo economico e del lavoro, ha rincarato la dose, dicendo che i due nordafricani avrebbero scontato la loro pena nelle patrie galere “di casa loro”. L’opposizione non ha avuto nulla da eccepire - anzi, dei due nordafricani ha parlato pure l’ex presidente del consiglio Paolo Gentiloni fino a che non si è scoperto che i due killer del carabiniere non erano cittadini americani. A quel punto, è iniziata la canea di segno opposto e ad accusare gli avversari di strumentalizzare il caso sono stati proprio gli sciacalli di cinque minuti prima, mentre Salvini ha cercato di buttarla in caciara parlando di pena di morte.