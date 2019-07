Facebook & C. continuano ad arricchirsi vendendo i nostri dati (ma noi continuiamo a usarli)

Cosa accade ogni minuto online? Ci ha pensato Domo a rispondere con una grafica dall’indicativo nome “Data never sleep”. Nel 2019 ogni sessanta secondi vengono scaricate 390030 app, vengono visualizzati 694444 video su Netflix, vengono pubblicate 277777 storie e caricate 55140 foto su Instagram. Ancora, sono visti 4500000 video su Youtube, vengono inviati 511200 tweet, su Skype si fanno 231840 chiamate e proviamo a informarci su Google con 4497420 ricerche. A questi numeri, davvero impressionanti, se ne sono aggiunti altri nei giorni scorsi. Facebook e Twitter, ad esempio, hanno fornito i risultati del secondo trimestre di quest’anno. Partendo dal social dai 280 caratteri, come si legge su Intime, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso i ricavi sono cresciuti del 18% e ammontano a 841 milioni di dollari, mentre quelli pubblicitari hanno registrato un +21%. I ricavi complessivi sono aumentati anche rispetto al trimestre precedente del 5%. Gli utenti giornalieri, pur lontani dai 203 milioni di Snapchat, per il secondo trimestre sono stati 139 milioni, in crescita di 5 milioni rispetto ai tre mesi precedenti.

Passiamo ora a Facebook, come riporta Primaonline, i suoi utenti quotidiani sono 1,6 miliardi circa, la quota di quelli che adoperano la piattaforma ogni mese è aumentata dell’8% e anche i ricavi sono in crescita. Hanno infatti registrato un+28% annuo e sono arrivati a 16,9 miliardi, dei quali la maggioranza, ovvero il 90%, è prodotta dalla pubblicità. Mark Zuckerberg in un post del 24 luglio ha scritto che attualmente ci sono oltre 2,7 miliardi di persone in giro per il mondo che usano Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger ogni mese e oltre 2,1 miliardi di persone che usano almeno uno di questi servizi ogni giorno. Eppure dalle parti di Menlo Park i problemi non sono pochi. Martina Pennisi sul Corriere della Sera ha infatti spiegato che dopo il caso Cambridge Analytica, l’agenzia americana per la protezione del commercio ha scoperto che Facebook non ha informato in maniera chiara i propri utenti sull’uso che viene fatto dei loro dati da terze parti.