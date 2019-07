Ecco perché il secondo trimestre del 2019 è stato il migliore negli ultimi cinque anni

House of Bruxelles

Ci è o ci fa? Boris Johnson prepara il bluff della Brexit senza accordo (e spera che l’Europa ci caschi)

Il premier inglese dice di non voler negoziare con Bruxelles fino a quando non toglierà la clausola sul confine nordirlandese e prepara una campagna pubblicitaria dai 100 milioni di sterline per abituare gli inglesi all'idea del "no deal". Il ministro degli Esteri: "Dopo sarà più facile trattare"