Unicredit e Intesa San Paolo, settimana interessante in Borsa: ecco le notizie finanziarie della settimana

Unicredit presenta diverse novità. La prima consiste nella cessione di un portafoglio di crediti deteriorati del valore nominale di 1,1 miliardi di euro, operazione in linea con la strategia di contenimento del rischio annunciata in precedenza. La seconda riguarda Goldman Sachs, che ha rafforzato il giudizio Buy assegnato alla banca, alzando il target price a 17,50 euro da 16,90 euro.



Intesa San Paolo sotto i riflettori. Le trattative tra la banca e Prelios, riguardanti 10 miliardi di euro di inadempienze probabili (Utp), potrebbero essere vicine ad una conclusione. L'operazione dovrebbe comportare la cessione di 3 miliardi di euro di Utp da parte di Intesa, mentre i restanti 7 miliardi di euro rimarrebbero sui libri della banca e verrebbero affidati in gestione a Prelios.

