Donne e under 30: ecco chi paga per tutti nel mondo del lavoro

Dati Eurostat

Attenzione, parliamo di un 45,7% su un tasso d’occupazione già basso, del 47,8%. Vuol dire che meno di metà delle ragazze italiane che vanno per i 30 anni lavora, e quasi metà di queste lo fa in modo precario. E che quindi in questa età in cui si comincia a pensare a una famiglia, magari a dei figli, sono pochissime quelle con un lavoro stabile.

Sembrerebbe un controsenso. Idealmente si potrebbe pensare che là dove sono poche le donne a lavorare queste poche siano ben occupate. In fondo succede così per il gender gap negli stipendi, che in Italia è tra i più bassi. E nel resto d’Europa in effetti capita di trovare più precarie in Paesi con tassi d’occupazione elevati e magari meno dove sono bassi.

E invece l’Italia si pone ai massimi sia per quanto riguarda la mancanza di occupazione che per la precarietà. Forse è proprio perché potrebbe intervenire una gravidanza che è più tra le donne che tra gli uomini che a quest’età cresce la proporzione dei precari?