La moto d’acqua del figlio di Salvini, la vita smeralda di Di Maio: fossero Alfano e Calenda li avreste già uccisi

Ieri il figlio adolescente del ministro degli interni Angelino Alfano, in vacanza al Papeete Beach di Milano Marittima, è salito su una moto d’acqua della polizia per provare l’ebrezza della velocità. Mentre accadeva tutto questo, due persone che si sono qualificate come agenti di polizia, hanno minacciato un videomaker di Repubblica di non filmare la scena, cercando di strappargli la telecamera dalle mani. Il tutto, a poche ore dalla denuncia del capo della polizia Franco Gabrielli, secondo cui mancano in organico almeno 18mila poliziotti. Sempre ieri, il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda è stato paparazzato a scambiarsi effusioni con la compagna a Baja Sardinia, in Costa Smeralda, dove si sta dilettando a visitare boutique di lusso e discoteche esclusive, nonostante al ministero dello sviluppo economico, ci siano 150 tavoli di crisi aperti, con 300mila lavoratori che in ferie non ci sono andati, perché rischiano di rimanere a casa tra pochi mesi.

Non ce ne vogliano, Alfano e Calenda - che non hanno mai approfittato di mezzi dello Stato e che non abbiamo mai visto ostentare le proprie vacanze extralusso - se abbiamo sostituito i loro nomi con quelli di Salvini e Di Maio. Se l’abbiamo fatto è per misurare il livello di indignazione medio dell’elettore italiano, crollato sotto zero dopo che al governo sono andati proprio i dioscuri dell’indignazione permanente. Gli uomini del popolo, come Salvini, che oggi si concedono il lusso di usare a piacimento i mezzi della polizia per il loro divertimento estivo. I pauperisti francescani, come Di Maio, che oggi si divertono tra i vip e i super-ricchi del Paese, in mezzo a quelle élite cui dedicavano tutti i loro vaffanculo. Con un Pil che “cresce” dello 0,1%, produzione industriale al palo, crisi dei consumi e una manovra da 30 miliardi all’orizzonte ci aspetteremmo un minimo di riprovazione popolare per l’atteggiamento da Re Sole dei due miracolati, che senza alcun titolo di merito e alcuna esperienza pregressa, governano uno dei Paesi del G7. Niente, zero. Ai due signorini è concesso di tutto.