Non governano ma non cadono: l'equilibrio di Di Maio e Salvini si chiama crisi permanente

Mentre Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono al mare – il primo a Milano Marittima il secondo in Sardegna - noi siamo qui, il 30 di luglio, a domandarci ancora se ci sarà o no la crisi di governo. Meglio: a chiederci come è possibile che la crisi ancora non ci sia visto come se le danno i due vicepremier tra un incontro chiarificatore e l’altro e visto che non c’è una delle partite decisive in atto – dal decreto sicurezza alla Tav, dalla riforma della giustizia all’autonomia – che non risulti radicalmente divisiva per Lega e Cinque stelle.

L’ultimo guanto di sfida lanciato da Di Maio a Salvini per dire riguarda la flat tax che sarà il nodo centrale della prossima finanziaria: «Ci deve spiegare dove troverà i 30 miliardi che servono da copertura al provvedimento». Che non sembra il modo migliore di cercare un compromesso. Che invece al dunque poi si trova sempre.

Una commedia dell’assurdo – la coabitazione in regime di guerra – che si sussegue per singoli atti con colpi di scena continui ma senza mai un vero epilogo. Come una soap sudamericana che tiene sul filo lo spettatore fino alla prossima puntata e alla prossima crisi di nervi.

A fornire una possibile chiave interpretativa di questa situazione potrebbe essere Giancarlo Giorgetti, l’uomo ombra di Salvini con fama oscillante tra l’eminenza grigia e l’acconciatore postumo delle intemerate del capo. Un paio di giorni fa in un ritrovo coi suoi, a Golasecca nel Varesino – clima informale: lui in maglietta e scarpe da barca – Giorgetti spiegava perché la Lega non vuole la crisi e non la cerca. «Tutti nel Carroccio – è il ragionamento del numero due leghista – sapevano che governare coi Cinquestelle sarebbe stato molto difficile. Impressione confermata dal fatto che per arrivare alla soluzione dei problemi oggi ci vuole molto tempo. Sulla Tav ora sembra però ci siamo arrivati – rincuora i suoi Giorgetti - E confidiamo di farlo anche sulle altre cose».

«Quindi sì, ci vuole molta pazienza – ammette il sottosegretario – ma se questo percorso porta al risultato dell’autonomia, la madre di tutte le battaglie, vale la pena farlo. Perciò – ecco il succo del ragionamento e la linea programmatica – dovete sopportare come faccio io i continui litigi, le punzecchiature, le discussioni: fanno parte del braccio di ferro in corso. Piano piano andiamo avanti».