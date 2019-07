Comunicazione di servizio: la Russia è ancora un regime (ma noi ci siamo assuefatti al sovranismo)

Bei tempi quando bastava il fermo di un dissidente, magari sospettato di spionaggio, per scatenare in tutto il mondo libero solidarietà con l’accusato e proteste contro un regime chiuso e antidemocratico. Nei giorni scorsi, a Mosca, più di mille persone sono state arrestate. La polizia ha caricato migliaia di manifestanti che reclamavano il diritto di alcune liste di presentarsi alle elezioni comunali e, indirettamente, protestavano contro le acrobazie istituzionali di Vladimir Putin per prolungare il mandato presidenziale e il suo regno di oligarchi. Un noto dissidente è ricoverato in ospedale, per un sospetto avvelenamento, sospetto non campato per aria se si osservano i precedenti di oppositori avvelenati e giornalisti uccisi.

Fatti gravissimi che allungano le ombre sul regime russo, non più comunista sul piano ideologico ed economico, ma ancora erede di metodi e standard di democrazia inaccettabili. Tuttavia, per giornali e telegiornali italiani, le notizie da Mosca non hanno meritato titoli di prima pagina, analisi approfondite e dure denunce da parte di leader politici e intellettuali di solito attenti quando sono in gioco democrazia e diritti e, più banalmente, ampie corrispondenze su quanto sta accadendo nella società russa. Forse qualche cosa mi è sfuggito, ma ho visto soltanto cronache nelle pagine interne, notizie a una o due colonne, sommerse da fatti e notizie considerate sempre e comunque prevalenti.